What's in your lunch box ? Choose 3 things and draw.Then talk with your friend

Английский язык
What's in your lunch box ? Choose 3 things and draw.Then talk with your friend
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что в твоём ланч боксе? Выбери три вещи и нарисуй их(блюда). Затем поговори об этом со своим другом.
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