What's in your lunch box ? Choose 3 things and draw.Then talk with your friend
Английский язык
What's in your lunch box ? Choose 3 things and draw.Then talk with your friend
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что в твоём ланч боксе? Выбери три вещи и нарисуй их(блюда). Затем поговори об этом со своим другом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
Как решить задачу масса чугунной болванки 16кг. сколько таких болванок потребуетс?? для отливки 41 детали,каждая из которых имеет массу 12кг? сколь...
Окружающий мир