Какие полезные ископаемые африки?

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В регионах Южной Африки сосредоточены богатейшие в мире месторождения рудных ископаемых. Крупные месторождения хромитов расположены в Южной Родезии, Нигерия богата на вольфрам, в Гане находятся запасы марганца.На острове Мадагаскар расположены самые крупные в мире залежи графита. Однако наибольшее значение для экономики южноафриканских государств имеет добыча золота.Основные запасы золота располагаются в Южно-африканской республике. По добыче таких ископаемых как медь, свинец, кобальт, вольфрам и олово Южная Африка занимает перовое место в мире. Также на территории этого региона находятся уникальнейшие урановые рудыНа территории Северной Африки расположены месторождения таких полезных ископаемых как цинк, свинец, кобальт, молибден. Также этот регион африканского континента богат на марганец. В районе Северной Сахары и Марокко располагаются нефтеносные источники. Между Атласными горами и Ливией расположены фосфоритоносные зоны.Главным богатством недр Западной Африки является каменный уголь и нефть. На территории побережных регионов Западной Африки расположены крупные бассейны природного газа. Южные территории богаты на золотые руды. Западная Африка также богата на такие полезные ископаемые как ниобиевые, танталовые и оловянные, железные руды, а также руды цветных металлов.