Мальчики нашли 24 белых гриба а боровиков на 20 меньше. во сколько раз больше нашли белых грибов чем боровиков?

Математика

Мальчики нашли 24 белых гриба а боровиков на 20 меньше. во сколько раз больше нашли белых грибов чем боровиков?

Автор: Гость