Мальчики нашли 24 белых гриба а боровиков на 20 меньше. во сколько раз больше нашли белых грибов чем боровиков?
Математика
Мальчики нашли 24 белых гриба а боровиков на 20 меньше. во сколько раз больше нашли белых грибов чем боровиков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24-20=4 боровика 24/4=6 Ответ: белых грибов в 6 раз больше
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