Подобрать Однокоренные слова к слову забились и выглядывали

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Подобрать Однокоренные слова к слову забились и выглядывали
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выглядывали-глядеть,забились-забиться(не уверена)
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