Как применяются дроби в нашей повседневной жизни чем болше тем лутше у кого будет оччень много зделаю лутчим ответом

Математика

Как применяются дроби в нашей повседневной жизни чем болше тем лутше у кого будет оччень много зделаю лутчим ответом

Автор: Гость