Как применяются дроби в нашей повседневной жизни чем болше тем лутше у кого будет оччень много зделаю лутчим ответом

Математика
Как применяются дроби в нашей повседневной жизни чем болше тем лутше у кого будет оччень много зделаю лутчим ответом
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Гость:
Чтобы назвать улицу разделить число например 1/2
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