Как применяются дроби в нашей повседневной жизни чем болше тем лутше у кого будет оччень много зделаю лутчим ответом
Математика
Как применяются дроби в нашей повседневной жизни чем болше тем лутше у кого будет оччень много зделаю лутчим ответом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы назвать улицу разделить число например 1/2
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