Найти углы,которые образовались при пересечении двух прямых,если: а)один из этих углов равен 21 градусов. б)сумма трёх из этих углов равно 290 градусов

Геометрия

Найти углы,которые образовались при пересечении двух прямых,если: а)один из этих углов равен 21 градусов. б)сумма трёх из этих углов равно 290 градусов

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