Найти углы,которые образовались при пересечении двух прямых,если: а)один из этих углов равен 21 градусов. б)сумма трёх из этих углов равно 290 градусов
Геометрия
Найти углы,которые образовались при пересечении двух прямых,если: а)один из этих углов равен 21 градусов. б)сумма трёх из этих углов равно 290 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)21 градус 2)139.5 градусов 3)21 градус 4)139.5 градусов
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