Наряд для куклы сшит из 11/15 м синего ситца и 4/15 м ситца в горошек. Из 1/12 части всей т??ани сшили колпак, из остальной-рубаху. Сколько ткани нужно для колпака и сколько для рубахи?

Математика

Наряд для куклы сшит из 11/15 м синего ситца и 4/15 м ситца в горошек. Из 1/12 части всей т??ани сшили колпак, из остальной-рубаху. Сколько ткани нужно для колпака и сколько для рубахи?

Автор: Гость