Наряд для куклы сшит из 11/15 м синего ситца и 4/15 м ситца в горошек. Из 1/12 части всей т??ани сшили колпак, из остальной-рубаху. Сколько ткани нужно для колпака и сколько для рубахи?

Математика
Наряд для куклы сшит из 11/15 м синего ситца и 4/15 м ситца в горошек. Из 1/12 части всей т??ани сшили колпак, из остальной-рубаху. Сколько ткани нужно для колпака и сколько для рубахи?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)16/60+44/60=60/120. 2)10-колпак,110-рубаха
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