ПОМОГИТЕ!!!! Напишите статью для школьной газеты"Пять правил хорошего читателя"!!!

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ПОМОГИТЕ!!!! Напишите статью для школьной газеты"Пять правил хорошего читателя"!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Учись читать быстро и внятно 2.Понимай смысл прочитанного 3.Читай только познавательные и полезные книги 4.Книги из библиотеки нельзя рвать, писать в них 5.И самое главное: обращайся с книгами бережно
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