Заполни таблицы .допиши нащывпнме групп и номера предложений из номер6

Русский язык
Заполни таблицы .допиши нащывпнме групп и номера предложений из номер6
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А какие таблицы что делать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найти углы,которые образовались при пересечении двух прямых,если: а)один из этих углов равен 21 градусов. б)сумма трёх из этих углов равно 290 ...
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ!!!! Напишите статью для школьной газеты"Пять правил хорошего читателя"!!!
Ответить
Математика
Наряд для куклы сшит из 11/15 м синего ситца и 4/15 м ситца в горошек. Из 1/12 части всей т??ани сшили колпак, из остальной-рубаху. Сколько ткани н...
Ответить
Українська мова
Вправа 107 срочно! помогите!
Ответить
Українська мова
ДАЮ 24 БАЛА!!!"Напишіть 1 речення до кожної частини мови"
Ответить