Найдите максимум и минимум функции на отрезке [-1;2] если y=x^3+3x
Алгебра
Найдите максимум и минимум функции на отрезке [-1;2] если y=x^3+3x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=x^3+3x; y=(-1)*(-1)*(-1)+3*(-1); y= -3-1 у=-4 у=2*2*2+3*2 у= 8+6 у=14!
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