Маленький кенгуру играет со своим калькулятором. Он начал с числа 12 и умножает или делит (если возможно) каждое полученное число на 2 или на 3 . Какой из следующих результатов он не может получить после 60 таких операций? А.1...

Математика
Маленький кенгуру играет со своим калькулятором. Он начал с числа 12 и умножает или делит (если возможно) каждое полученное число на 2 или на 3 . Какой из следующих результатов он не может получить после 60 таких операций? А.12 В.18 С.36 Д.72 Е.108
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раз он начал производить операции с числом 12, значит любое последующее число должно быть кратно 12. Из всех представленных вариантов только 18 не делится на 12 без остатка. ответ 18.
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