Маленький кенгуру играет со своим калькулятором. Он начал с числа 12 и умножает или делит (если возможно) каждое полученное число на 2 или на 3 . Какой из следующих результатов он не может получить после 60 таких операций? А.1...
Математика
Маленький кенгуру играет со своим калькулятором. Он начал с числа 12 и умножает или делит (если возможно) каждое полученное число на 2 или на 3 . Какой из следующих результатов он не может получить после 60 таких операций? А.12 В.18 С.36 Д.72 Е.108
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раз он начал производить операции с числом 12, значит любое последующее число должно быть кратно 12. Из всех представленных вариантов только 18 не делится на 12 без остатка. ответ 18.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Физика
Масса одного автомобиля в два раза больше массы другого автомобиля. При разгоне и?? состояния покоя их кинетическая энергия изменилась на одно и то...
Физика
Конденсатор емкостью 20 мкФ заряжен до напряжения 300 В. Определите заряд конденсат??ра и энергию, сосредоточенную в нем