Маленький кенгуру играет со своим калькулятором. Он начал с числа 12 и умножает или делит (если возможно) каждое полученное число на 2 или на 3 . Какой из следующих результатов он не может получить после 60 таких операций? А.1...

Математика

Маленький кенгуру играет со своим калькулятором. Он начал с числа 12 и умножает или делит (если возможно) каждое полученное число на 2 или на 3 . Какой из следующих результатов он не может получить после 60 таких операций? А.12 В.18 С.36 Д.72 Е.108

Автор: Гость