Маленький пересказ рассказа каменный цветок
Литература
Маленький пересказ рассказа каменный цветок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик сирота, Данилушка, попадает к мастеру малахитовых дел, Прокопьечу. Данилушка у него вырос, похорошел, изменился и стал мастером. У него была невеста. И в один прекрасный день задали ему, Данилушке смастерить малахитовую шкатулку, у него и чёртеж был, но не видел он никакой красоты. Потом пошёл в лес собирать цветы, и встретил там хозяйку медной горы, она ему камень дала. Вот он сидел, делал её, а все прохожие говорили, что красивее этой шкатулки нигде нет. А мальчик всё никак не мог её закончить. А потом он взял и разбил её. И сам исчез.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Булгаков "Собачье сердце" 1. Почему пёс Шарик «недолюбливает» поваров, швейцаров? 2. Почему пёс сопереживает машинисточке, которая встретилась ...
Математика
Петрушка пошел на базар у него было. 70 полушек сколько он сможет купить пряников Е??ли каждый пряник стоит 8 полушек сколько полушек у него осталось
Другие предметы
Математика
Расстояние между городами 861 км. Из городов навстречу друг другу движутся машины. Одна из них прошла 3/7 всего расстояния, а другая - 2/7. На ка...