Маленький пересказ рассказа каменный цветок

Гость: Гость:

Мальчик сирота, Данилушка, попадает к мастеру малахитовых дел, Прокопьечу. Данилушка у него вырос, похорошел, изменился и стал мастером. У него была невеста. И в один прекрасный день задали ему, Данилушке смастерить малахитовую шкатулку, у него и чёртеж был, но не видел он никакой красоты. Потом пошёл в лес собирать цветы, и встретил там хозяйку медной горы, она ему камень дала. Вот он сидел, делал её, а все прохожие говорили, что красивее этой шкатулки нигде нет. А мальчик всё никак не мог её закончить. А потом он взял и разбил её. И сам исчез.