Булгаков "Собачье сердце" 1. Почему пёс Шарик «недолюбливает» поваров, швейцаров? 2. Почему пёс сопереживает машинисточке, которая встретилась ему во время его блужданий по улицам? 3. Почему пёс поверил господину в пальто и ...
Литература
Булгаков "Собачье сердце" 1. Почему пёс Шарик «недолюбливает» поваров, швейцаров? 2. Почему пёс сопереживает машинисточке, которая встретилась ему во время его блужданий по улицам? 3. Почему пёс поверил господину в пальто и последовал вслед за ним?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Он видит в них опасность для себя, потому что они очень часто безосновательно нападали на него. 2. Потому что он понимает, какого это- быть одиноким, а в ней он видит образ собственного одиночества. 3. Потому что он угостил его колбасой и не проявлял никаких признаков агрессии.
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