Как изменется давление оказываемое собакой на пол если она встанет на задние лапы

Физика
Как изменется давление оказываемое собакой на пол если она встанет на задние лапы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как давление зависит от силы давления и от площади опоры, то давление увеличится, т.к. вместо четырех лап собака будет стоять только на двух.
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