Моё отнашение к творчеству Мояковского в виде ответа

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Мне нравится творчество Маяковского. Во-первых, он в своих стихах затрагивает очень интересные темы, и в его стихах разворачивается целая история, участником которой я могу стать сам. Во-вторых, он пишет не так как другие поэты-его строчки короче, а значит стихотворение получается более яркое и четкое, а это очень привлекает меня своей необычностью.