Разобрать по членам предложение Но Алёша мог даже не писать на бумаге, а только по??ержать её в руках, потереть пальцами

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Разобрать по членам предложение Но Алёша мог даже не писать на бумаге, а только по??ержать её в руках, потереть пальцами

Автор: Гость