Разобрать по членам предложение Но Алёша мог даже не писать на бумаге, а только по??ержать её в руках, потереть пальцами
Русский язык
Разобрать по членам предложение Но Алёша мог даже не писать на бумаге, а только по??ержать её в руках, потереть пальцами
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Гость:
Алеша - подлежащие Мог - сказуемое Бумаге - обстоятельство В руках - обстоятельство Пальцами - дополнение
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