Кто был первым митрополитом выдвинутом из среды русского духовенства
История
Кто был первым митрополитом выдвинутом из среды русского духовенства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первым митрополитом из русских стал Иларион
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