Русск яз образуйте от глаголов неопределённой формы глаголы в форме настоящего и будущего времени во 2 и в 3 лице единственного числа ПРИМЕР стучать стучишь стучит петь жить говорить ПРИМЕР шепнуть шепнёшь шепнёт сгореть решить...

Русский язык

Русск яз образуйте от глаголов неопределённой формы глаголы в форме настоящего и будущего времени во 2 и в 3 лице единственного числа ПРИМЕР стучать стучишь стучит петь жить говорить ПРИМЕР шепнуть шепнёшь шепнёт сгореть решить помолчать уснуть ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость