Русск яз образуйте от глаголов неопределённой формы глаголы в форме настоящего и будущего времени во 2 и в 3 лице единственного числа ПРИМЕР стучать стучишь стучит петь жить говорить ПРИМЕР шепнуть шепнёшь шепнёт сгореть решить...
Русский язык
Русск яз образуйте от глаголов неопределённой формы глаголы в форме настоящего и будущего времени во 2 и в 3 лице единственного числа ПРИМЕР стучать стучишь стучит петь жить говорить ПРИМЕР шепнуть шепнёшь шепнёт сгореть решить помолчать уснуть ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
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