Петрушка пошел на базар у него было. 70 полушек сколько он сможет купить пряников Е??ли каждый пряник стоит 8 полушек сколько полушек у него осталось

Математика

Петрушка пошел на базар у него было. 70 полушек сколько он сможет купить пряников Е??ли каждый пряник стоит 8 полушек сколько полушек у него осталось

Автор: Гость