Петрушка пошел на базар у него было. 70 полушек сколько он сможет купить пряников Е??ли каждый пряник стоит 8 полушек сколько полушек у него осталось

Математика
Петрушка пошел на базар у него было. 70 полушек сколько он сможет купить пряников Е??ли каждый пряник стоит 8 полушек сколько полушек у него осталось
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70/8 = 8,75 хватит на 8 8*8=64 столько потратит на 8 пряников 70-64=6 отсанется
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