Маленькое сочинение на кошкин дом

Гость: Гость:

Однажды девочка говорит своему коту ты очень Старый мне такой не нужен !и вынесла его на улицу и выбросила на всегда .идет идет и видет еще один кот плачет . кота звали васька . васька спрашивает что плачем кот . не че хозяйка бросила как и меня говорит васька . а как хоть зовут ? шарик . А пойдешь со мной .шарик говорит я строить умею . Вася говорит ну давай построим кошачий дом давай! строили 3часа . вскоре построили . васька говорит ну ты мастер. и жили они долго и счастливо