Пол в кухне имеет форму квадрата со стороной 4,76 м. Определите площадь и полезный п??риметр кухни, если дверной проем входной двери имеет длину 0,9 м, а ширина окна составляет 1,45 м.
Математика
Пол в кухне имеет форму квадрата со стороной 4,76 м. Определите площадь и полезный п??риметр кухни, если дверной проем входной двери имеет длину 0,9 м, а ширина окна составляет 1,45 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4,76 * 4 = 19,04 (м) - общий периметр кухни 2) 19,04 - 0,9 - 1,45 = 16,69 (м) - полезный периметр Ответ: 16,69 метра
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