Пол в кухне имеет форму квадрата со стороной 4,76 м. Определите площадь и полезный п??риметр кухни, если дверной проем входной двери имеет длину 0,9 м, а ширина окна составляет 1,45 м.

Математика

Пол в кухне имеет форму квадрата со стороной 4,76 м. Определите площадь и полезный п??риметр кухни, если дверной проем входной двери имеет длину 0,9 м, а ширина окна составляет 1,45 м.

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