Маленькое сочинение на тему Сити Молл

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СИТИ МОЛЛ! Самое забавное и веселое место где либо я был(а). Место для развлечений и для того чтоб просто насыщенно покушать. А так же в нем есть магазины с одеждами,игрушками,электронными устройствами и прочее. В сити молле есть такое место которое называется Хеппилонд в нем я больше всего провожу время! Вед хеппилонд поднимает настроение! Там есть всякие странные и веселые игры! Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ СИТИ МОЛЛ!!!