Маленькое сочинение на тему Сити Молл
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Маленькое сочинение на тему Сити Молл
Ответ(ы):
Гость:
СИТИ МОЛЛ! Самое забавное и веселое место где либо я был(а). Место для развлечений и для того чтоб просто насыщенно покушать. А так же в нем есть магазины с одеждами,игрушками,электронными устройствами и прочее. В сити молле есть такое место которое называется Хеппилонд в нем я больше всего провожу время! Вед хеппилонд поднимает настроение! Там есть всякие странные и веселые игры! Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ СИТИ МОЛЛ!!!
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