Составте химическии формулы соединении с помощью валентности а) оксидов, алюмини??, кальция, серебра, б) хлоридо, железа[lll], натрия, бария. в) сульфидов, цинка, хрома[lll], калия

Химия

Составте химическии формулы соединении с помощью валентности а) оксидов, алюмини??, кальция, серебра, б) хлоридо, железа[lll], натрия, бария. в) сульфидов, цинка, хрома[lll], калия

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