Составте химическии формулы соединении с помощью валентности а) оксидов, алюмини??, кальция, серебра, б) хлоридо, железа[lll], натрия, бария. в) сульфидов, цинка, хрома[lll], калия

Химия
Составте химическии формулы соединении с помощью валентности а) оксидов, алюмини??, кальция, серебра, б) хлоридо, железа[lll], натрия, бария. в) сульфидов, цинка, хрома[lll], калия
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Ответ(ы):
Гость:
Al2o3,cao,ag2o;fecl3,nacl0,bacl2;zns,cr2s3,k2s
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