В1. Какие признаки характерны для насекомых 1. одна пара усиков 2. органы дыхания – ??рахеи 3. тело состоит из головогруди и брюшка 4. четыре пары ног 5. функцию газообмена у большинства выполняют жабры 6. у большинства развиты...

Биология

В1. Какие признаки характерны для насекомых 1. одна пара усиков 2. органы дыхания – ??рахеи 3. тело состоит из головогруди и брюшка 4. четыре пары ног 5. функцию газообмена у большинства выполняют жабры 6. у большинства развиты крылья В2. Установите соответствие между признаком развития насекомого и типом его развития. Признак Тип развития а) три стадии развития 1) неполное превращение б) личинка превращается во 2) полное превращение взрослое насекомое в) за стадией личинки следует стадия куколки г) личинка внешне напоминает взрослое насекомое д) личинка, как правило, червеобразная В3. Установите соответствие между членистоногим животным и классом, к которому его относят. Животное Класс а) камчатский краб 1) Ракообразные б) комнатная муха 2) Паукообразные в) таежный клещ 3) Насекомые г) паук-крестовик д) обыкновенный комар е) циклоп

Автор: Гость