Help me, guys!!! 2x^5=-x-3
Алгебра
Help me, guys!!! 2x^5=-x-3
Ответ(ы):
Гость:
-x+2x=5-3 1x=2 x=2:1 x=2
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