Используя только карту , расположите следующие страны в таком порядке , как , по ва??ей оценке , убывает площадь их территории : Украина , Пакистан , Иран , Аргентина , Франция .

География
Используя только карту , расположите следующие страны в таком порядке , как , по ва??ей оценке , убывает площадь их территории : Украина , Пакистан , Иран , Аргентина , Франция .
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Ответ(ы):
Гость:
Аргеньина пакестан украина иран и франция.
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