Используя только карту , расположите следующие страны в таком порядке , как , по ва??ей оценке , убывает площадь их территории : Украина , Пакистан , Иран , Аргентина , Франция .
География
Используя только карту , расположите следующие страны в таком порядке , как , по ва??ей оценке , убывает площадь их территории : Украина , Пакистан , Иран , Аргентина , Франция .
Ответ(ы):
Гость:
Аргеньина пакестан украина иран и франция.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Українська мова
Математика
Найти прилагательное в родительном падеже Все богатство русского пейзажа в полное владение нам даны...Вьюжных зим серебряная пряжа ,кружева зеленые...
Математика