Используя только карту , расположите следующие страны в таком порядке , как , по ва??ей оценке , убывает площадь их территории : Украина , Пакистан , Иран , Аргентина , Франция .

География

Используя только карту , расположите следующие страны в таком порядке , как , по ва??ей оценке , убывает площадь их территории : Украина , Пакистан , Иран , Аргентина , Франция .

Автор: Гость