Выполните вычитание 11/24-7/30; 3ц 5/12-2ц 13/18; 7ц - 3ц 2/15
Математика
Выполните вычитание 11/24-7/30; 3ц 5/12-2ц 13/18; 7ц - 3ц 2/15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 11/24 - 7/30 = 55/120 - 28/120= 27/120; 2) 3 целых 5/12 - 2 целых 13/18 = 3 целых 15/36 - 2 целых 26/36 = 2 целых 36/36 - 2 целых 26/36 = 10/36 = 5/18; 3) 7 - 3 целых 2/15 = 5 целых 2/15. Всё. Желаю удачи в учёбе!
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