Составить рассказ о весне со словами свежая трава, зеленые листья на деревьях, белые подснежники, сладкий запах, весенние цветы , веселое пение птиц
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Составить рассказ о весне со словами свежая трава, зеленые листья на деревьях, белые подснежники, сладкий запах, весенние цветы , веселое пение птиц
Ответ(ы):
Гость:
Весна- прекрасное время года. Весной разбухают почки, появляются зеленые листья на деревьях, становится теплее после холодных зим, расцветают белые подснежники. После долгой зимы просыпается свежая трава, а вместе с ней и весенние цветы.У всех растений начинается жизнь. Журчат ручьи, по крышам домов капает капель. Солнце светит всё ярче и ярче. С юга прилетаю птицы, которые радуют нас своим веселым пением. Природа оживает в это замечательное время года. А после весны настаёт теплое лето.
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