прилагательные полные и краткие Разберите пожалуйста слова белый и Бела.5 класс. пожалумта плиз!!!
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прилагательные полные и краткие Разберите пожалуйста слова белый и Бела.5 класс. пожалумта плиз!!!
Ответ(ы):
Гость:
Белый (цвет) I. (какой?) белый – прилагательное. II. Н.ф. белый; пост. признаки: качественное прилагательное; непост. признаки: ед.ч., м.р., и.п. III. (какой?) – белый (определение, подчеркнуть волнистой линией). (зима была) бела I. (зима была какова?) бела – краткое прилагательное. II. Н.ф. белый; пост. признаки: качественное прилагательное; непост. признаки: ед.ч., ж.р. III. (зима была какова?) – была бела (сказуемое, подчеркнуть вместе с глаголом «быть» двойной чертой).
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