Какова роль Хрущева в оттепели?

История
Какова роль Хрущева в оттепели?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Либерализацией режима, освобождением политических заключённых, ликвидацией ГУЛага, ослаблениемтоталитарной власти, появлением некоторой  свободы слова, относительной  демократизацией политической и общественной жизни, открытостью  западному миру, большей свободой  творческой деятельности. 
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