Какова роль Хрущева в оттепели?
История
Какова роль Хрущева в оттепели?
Ответ(ы):
Гость:
Либерализацией режима, освобождением политических заключённых, ликвидацией ГУЛага, ослаблениемтоталитарной власти, появлением некоторой свободы слова, относительной демократизацией политической и общественной жизни, открытостью западному миру, большей свободой творческой деятельности.
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