Помогите решить пжалуста эти примеры
Математика
Помогите решить пжалуста эти примеры
Ответ(ы):
Гость:
Решение - 1) х+275=524 х=524-275 х=249 Подставим - 249+275=524. 2) k-594=287 k=287+594 k=881 Подставим - 881-594287. 3) 3*а=813 а=8133 а=271 Подставим - 3*271=813 Удачи)
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