Длины сторон прямоугольника 6см и 8см.Сколько квадратов со стороной 2см получится ??з этого прямоугольника?

Математика

Длины сторон прямоугольника 6см и 8см.Сколько квадратов со стороной 2см получится ??з этого прямоугольника?

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