Длины сторон прямоугольника 6см и 8см.Сколько квадратов со стороной 2см получится ??з этого прямоугольника?
Математика
Длины сторон прямоугольника 6см и 8см.Сколько квадратов со стороной 2см получится ??з этого прямоугольника?
Ответ(ы):
Гость:
1)6*8=48 см квадратных - S прямоугольника . 2) 48:2= 24 квадрата вроде так, я не самая умная
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