От данных существительных в единственном числе образуй имена существительные в именительном падеже множественного числа. Средство, Шофёр, Цыган, Слог, Циркуль, Лагерь, Волос, Трактор, Инженер.

Литература
От данных существительных в единственном числе образуй имена существительные в именительном падеже множественного числа. Средство, Шофёр, Цыган, Слог, Циркуль, Лагерь, Волос, Трактор, Инженер.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Средство - срЕдства Шофёр - шофЁры Цыган - цыгАне Слог - слОги Циркуль - цИркули Лагерь - лагерЯ Волос = вОлосы Трактор - трАкторы Инженер - инженЕры. Большая буква - на нее падает ударЕние
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