От данных существительных в единственном числе образуй имена существительные в именительном падеже множественного числа. Средство, Шофёр, Цыган, Слог, Циркуль, Лагерь, Волос, Трактор, Инженер.

Литература

От данных существительных в единственном числе образуй имена существительные в именительном падеже множественного числа. Средство, Шофёр, Цыган, Слог, Циркуль, Лагерь, Волос, Трактор, Инженер.

Автор: Гость