От данных существительных в единственном числе образуй имена существительные в именительном падеже множественного числа. Средство, Шофёр, Цыган, Слог, Циркуль, Лагерь, Волос, Трактор, Инженер.
Литература
От данных существительных в единственном числе образуй имена существительные в именительном падеже множественного числа. Средство, Шофёр, Цыган, Слог, Циркуль, Лагерь, Волос, Трактор, Инженер.
Ответ(ы):
Гость:
Средство - срЕдства Шофёр - шофЁры Цыган - цыгАне Слог - слОги Циркуль - цИркули Лагерь - лагерЯ Волос = вОлосы Трактор - трАкторы Инженер - инженЕры. Большая буква - на нее падает ударЕние
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длины сторон прямоугольника 6см и 8см.Сколько квадратов со стороной 2см получится ??з этого прямоугольника?
Математика
Русский язык
Українська мова