Стрелецкий бунт 1682 основные события

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В то время государственная казна была пуста, поэтому жалования служивым выплачивалось не регулярно, несмотря на то, что службу требовали нести качественно и практически без отдыха. Ситуацию подогревал факт превышения должностных полномочий со стороны командования, что проявлялось в жестоком обращении, а также принуждении к работе на их усадебных участках. Понятно, что такое положение дел стрельцов совершенно не устраивало. По сути дела, если бы бунт не состоялся, то он бы не повлек за собой настолько серьезных событий в истории, потому как стрельцы были просто удобной силой для защиты личных интересов другого заинтересованного в восстании лица. Это была царевна Софья. В чем же заключались ее интересы? Дело в том, что накануне умер царь Федор Алексеевич (27 апреля 1682 года) и началась борьба за наследование престола. Было два потенциальных претендента – сын Иван от первой жены, которая принадлежала к роду Милославских и младший сын Петр – от второй жены из клана Нарышкиных. Началась борьба между двумя семьями. Бояре предпочли Петра, так как Иван был болен, что не устраивало Милославских, поэтому Софья и взялась отстаивать интересы своего рода и пешкой для этой цели она выбрала недовольных стрельцов. Предпосылкой стал слух об убийстве царевича Ивана (что оказалось неправдой) и стрельцы отправились в Кремль для восстановления справедливости. Стрелецкий бунт в Москве в 1682 года повлек за собой такие события: убийства многих бояр, главным образом полковников и командиров, провозглашение регентом двух соправителей (Ивана и Петра) царевны Софьи. В это же время появляется третий важный игрок на арене истории – это князь И. А. Хованский, назначенный Софьей руководителем стрельцов. Но этот человек предпочел также иметь влияние на то, что происходило в стране и контролировать внутреннюю политику при помощи тех же стрельцов. Таким образом, Кремль оказался в зависимости. Этот период в истории также называют Хованщиной.