Есть два сосуда вместимостью 9 л 7 л и пустая бочка в которой можно накапливать вод??.Как их с помощью набрать из речки 4 л воды

Математика
Есть два сосуда вместимостью 9 л 7 л и пустая бочка в которой можно накапливать вод??.Как их с помощью набрать из речки 4 л воды
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Набрать 9л, отлить 7 л , получившиеся 2 л перелить в бочку. Сделать так еще раз. В бочке будет 4 л
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