Есть два сосуда вместимостью 9 л 7 л и пустая бочка в которой можно накапливать вод??.Как их с помощью набрать из речки 4 л воды

Математика

Есть два сосуда вместимостью 9 л 7 л и пустая бочка в которой можно накапливать вод??.Как их с помощью набрать из речки 4 л воды

Автор: Гость