Какое есть слова в котором 2 слога и все согласные мягкие??
Русский язык
Какое есть слова в котором 2 слога и все согласные мягкие??
Ответ(ы):
Гость:
Миля, пики, Чили, мячи, чаща
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