Разобрать слово как часть речи в старом пне

Русский язык
Разобрать слово как часть речи в старом пне
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В старом пне(Пне-Сущ.,Старом-Наречие;В-Предлог
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Используя только карту , расположите следующие страны в таком порядке, как по вашей оценке, убывает площадь их территории: Украина, Пакистан, Иран ...
Ответить
Математика
Найдите объём прямоугольного параллелепипеда, если его длина равна 40 см, ширина 10??м, а высота 1 см. Чему равна площадь основания этого параллеле...
Ответить
Математика
34200 делить на 300 364500 делить на 900 в столбик! пожалуйста
Ответить
Алгебра
Разложите на множители; а)25у-у² б)а²-6ab+9b²
Ответить
Русский язык
Какое есть слова в котором 2 слога и все согласные мягкие??
Ответить