Разобрать слово как часть речи в старом пне
Русский язык
Разобрать слово как часть речи в старом пне
Ответ(ы):
Гость:
В старом пне(Пне-Сущ.,Старом-Наречие;В-Предлог
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