Доклад по обществознанию на тему подросток и закон

Гость: Гость:

Сейчас множество подростков нарушают законы курят ездеют на машине пьяные употребляют наркотические вещества и многое другое нам следущему поколению надо показать пример то есть мы должны не нарушать закон и не давать маленьким детям пример не культурного поведения. подростки должны знать закон и соблюдать его.