Доклад по обществознанию на тему подросток и закон
Обществознание
Доклад по обществознанию на тему подросток и закон
Ответ(ы):
Гость:
Сейчас множество подростков нарушают законы курят ездеют на машине пьяные употребляют наркотические вещества и многое другое нам следущему поколению надо показать пример то есть мы должны не нарушать закон и не давать маленьким детям пример не культурного поведения. подростки должны знать закон и соблюдать его.
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