Чем отличается иллюстрация Палеха к сказу Бажова от иллюстраций других художников ?

Литература
Чем отличается иллюстрация Палеха к сказу Бажова от иллюстраций других художников ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Что касается сказа: - это произведение народное - ведется от лица рассказчика - то, что сказано в сказе - реальные события ну или почти реальные - герои сказа-люди обыкновенные - добро не всегда побеждает зло Что касается сказки: - произведение о вымышленных лицах и событиях - в сказках есть выдумка - могут участвовать волшебные, фантастические силы - в сказке нет рассказчика - чтобы произошло волшебство нужно заклинание или волшебный предмет
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