Какие мысли и чувства выразил автор в этом стихотворение золотая осень

Литература
Какие мысли и чувства выразил автор в этом стихотворение золотая осень
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Возможно, что Пастернак любуется осенним лесом, но это не так.Он сравнивает эту пору года с  тем отрезком жизни, когда человек становится опытным, мудрым и зрелым, но при этом понимает, что молодость ушла безвозвратно.
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