Сочинение-рассуждение на тему "какую роль в моей жизни играет книга"
Русский язык
Сочинение-рассуждение на тему "какую роль в моей жизни играет книга"
Ответ(ы):
Гость:
Какую роль в моей жизни играет книга. В мой жизни книга играет очень важную роль. Она помогает мне не совершать ошибки героя, осознавать свои ошибки и понимать других. Книга для человека очень важна. Я советую всем читать книги!
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