Начети прямоугольник длинна которого 7 см а ширина в 2раза меньше найди периметр э??ого прямоугольника

Математика

Начети прямоугольник длинна которого 7 см а ширина в 2раза меньше найди периметр э??ого прямоугольника

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