Начети прямоугольник длинна которого 7 см а ширина в 2раза меньше найди периметр э??ого прямоугольника
Математика
Начети прямоугольник длинна которого 7 см а ширина в 2раза меньше найди периметр э??ого прямоугольника
Ответ(ы):
Гость:
7 см = 70 мм 1) 70 : 2 = 35 (мм) - ширина 2) 70 + 35 + 70 + 35 = 210 (мм) - периметр
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