Малыш чуть привстал в кресле.Что-то увидел и замер.. Курчавый, вихрастый. Черноглазый. Поднял тонкие брови. Приоткрыл пухлые розовые губки. Что поразило ма льчонку рано утром? Ещё не прибранный, в белой ночной рубашке, готов о...

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Малыш чуть привстал в кресле.Что-то увидел и замер.. Курчавый, вихрастый. Черноглазый. Поднял тонкие брови. Приоткрыл пухлые розовые губки. Что поразило ма льчонку рано утром? Ещё не прибранный, в белой ночной рубашке, готов он хоть сейчас вскочить и разобраться в происходящем. Ручонки уцепились за поручни кресла. Миг удивления. определите падеж имени прилагательного.
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Автор: Гость
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Гость:
А какое задание? Тут????
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