Мама купила 16 мужских носовых платков и 24 женских платков по одинаковой цене.за женские носовые платки она заплатила на 224 тг больше.какова стоимость. помогите решение в 4 действия

Математика

Мама купила 16 мужских носовых платков и 24 женских платков по одинаковой цене.за женские носовые платки она заплатила на 224 тг больше.какова стоимость. помогите решение в 4 действия

Автор: Гость