Мама купила 16 мужских носовых платков и 24 женских платков по одинаковой цене.за женские носовые платки она заплатила на 224 тг больше.какова стоимость. помогите решение в 4 действия
Математика
Мама купила 16 мужских носовых платков и 24 женских платков по одинаковой цене.за женские носовые платки она заплатила на 224 тг больше.какова стоимость. помогите решение в 4 действия
Ответ(ы):
Гость:
Стоимость чего? чего?
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