Мама купила 4 пирожных. Расплачиваясь за них, она получила 40 рублей сдачи. Если бы мама купила 6 пирожных, то ей пришлось бы доплатить 40 рублей.Сколько стоит 1 пирожное? Распишите поподробнее...попробовал даже 40:2 да нето!

Математика

Мама купила 4 пирожных. Расплачиваясь за них, она получила 40 рублей сдачи. Если бы мама купила 6 пирожных, то ей пришлось бы доплатить 40 рублей.Сколько стоит 1 пирожное? Распишите поподробнее...попробовал даже 40:2 да нето!

Автор: Гость