Мама купила 4 пирожных. Расплачиваясь за них, она получила 40 рублей сдачи. Если бы мама купила 6 пирожных, то ей пришлось бы доплатить 40 рублей.Сколько стоит 1 пирожное? Распишите поподробнее...попробовал даже 40:2 да нето!
Математика
Мама купила 4 пирожных. Расплачиваясь за них, она получила 40 рублей сдачи. Если бы мама купила 6 пирожных, то ей пришлось бы доплатить 40 рублей.Сколько стоит 1 пирожное? Распишите поподробнее...попробовал даже 40:2 да нето!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+4=10 40/10=4 Ответ:4₽
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