Помогите пожалуйста! Определить молекулярную массу газа, если его относительна?? плотность по воздуху равна 2,89. 10-11 класс
Химия
Помогите пожалуйста! Определить молекулярную массу газа, если его относительна?? плотность по воздуху равна 2,89. 10-11 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле D(газа)по воздуху=Mr(газа)/Mr(воздуха) находим: Mr(газа)=Dпо воздуху*Mr(воздуха)=2,89*29=84
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Почему с лове "растерянный" две буквы "н", понимаю, уже задолбала спрашивать, но всё же помогите пожалуйста)
Математика