Помогите пожалуйста! Определить молекулярную массу газа, если его относительна?? плотность по воздуху равна 2,89. 10-11 класс

Химия

Помогите пожалуйста! Определить молекулярную массу газа, если его относительна?? плотность по воздуху равна 2,89. 10-11 класс

Автор: Гость