Помогите пожалуйста! Определить молекулярную массу газа, если его относительна?? плотность по воздуху равна 2,89. 10-11 класс

Химия
Помогите пожалуйста! Определить молекулярную массу газа, если его относительна?? плотность по воздуху равна 2,89. 10-11 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле D(газа)по воздуху=Mr(газа)/Mr(воздуха) находим: Mr(газа)=Dпо воздуху*Mr(воздуха)=2,89*29=84
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