Математика 5 класс решите

Математика
Математика 5 класс решите
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получит 4 Ср.арифм-3,6
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