Миша задумал число умножил его на 5 и получилось произведение вычел из 41. В результате у него получилось 16. Какое число задумал Мишк
Математика
Миша задумал число умножил его на 5 и получилось произведение вычел из 41. В результате у него получилось 16. Какое число задумал Мишк
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)41-16=25 2)25:5=5 Ответ:5.
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