Миша задумал число умножил его на 5 и получилось произведение вычел из 41. В результате у него получилось 16. Какое число задумал Мишк

Математика

Миша задумал число умножил его на 5 и получилось произведение вычел из 41. В результате у него получилось 16. Какое число задумал Мишк

Автор: Гость