Три брата получили в наследство от деда акции нефтяной компании, которые были раз??елены между ними в отношении 5:6:7. Если бы это же количество акций было разделено между ними в отношении 4:5:6 соответственно, то один из брать...

Математика

Три брата получили в наследство от деда акции нефтяной компании, которые были раз??елены между ними в отношении 5:6:7. Если бы это же количество акций было разделено между ними в отношении 4:5:6 соответственно, то один из братьев получил бы на 25 акций больше. Найдите количество всех завещанных акций.

Автор: Гость