Сделай вывод в похожей ситуации я, современный человек, постараюсь.......
Окружающий мир
Сделай вывод в похожей ситуации я, современный человек, постараюсь.......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В похожей ситуации я современный человек , постараюсь вести себя культурно и уважать религию и веру других людей. потому что, мы все равны и не важно из какой ты страны и какой ты вера,религии.
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